Hallelujah: Leonard Cohen abre as portas de um Porto/Post/Doc (neuro)diverso

Hallelujah – Leonard Cohen, a Journey, a Song, um documentário sobre a canção de Leonard Cohen que se tornou num dos mais improváveis êxitos da história da música, é o filme que dá as boas vindas à edição 2022 do Porto/Post/Doc. O filme de Daniel Geller e Dayna Goldfine, que não terá estreia nacional, fará a abertura oficial, no dia 16, na sala do Coliseu do Porto. A nona edição do festival de “cinema do real” feito “para o público da cidade e do grande Porto”, mas que interessa também aos programadores internacionais – nas palavras do seu director Dario Oliveira – foi apresentada oficialmente na manhã desta quarta-feira no espaço Maus Hábitos.