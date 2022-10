Steinmeier chegou finalmente a Kiev, na terceira tentativa

O Presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, visitou finalmente a Ucrânia, depois de duas tentativas falhadas.

Além de se encontrar com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, Steinmeier visitou Chernihiv, onde ataques russos têm causado danos a infra-estruturas civis como aquecimento e electricidade.

Na chegada à região, o chefe de Estado da Alemanha foi também forçado a refugiar-se num abrigo subterrâneo com vários civis, depois de soarem sirenes antiaéreas na cidade onde se encontrava, Koryukivka, em Chernihiv.

A primeira tentativa de visita de Steinmeier, em Abril, falhou no último momento, quando o Presidente alemão foi desconvidado mesmo em cima da hora de uma visita a Kiev, que faria com os seus homólogos da Polónia e dos três Estados Bálticos. O episódio provocou muitas críticas de políticos e mal-estar na Alemanha, com o chanceler a dizer que não iria à Ucrânia antes do Presidente.

A razão dada para o “desconvite” foi a excessiva proximidade do antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, do Partido Social Democrata, com o seu homólogo russo, Serguei Lavrov, e a sua defesa de relações mais próximas com a Rússia. O embaixador ucraniano na Alemanha, entretanto substituído, deu mesmo a entender que Steinmeier poderia ter interesses na Rússia, como outros políticos, tanto do SPD como da CDU.

A defesa de relações mais próximas com a Rússia foi sempre uma marca da política do SPD, que agora está a ser reavaliada. Na semana passada, um discurso de um dos líderes do SPD, Lars Klingbeil, fez uma forte admissão de culpa, dizendo que o partido tinha falhado na sua avaliação da Rússia ignorando o comportamento “cada vez mais repressivo e agressivo, revisionista até”, e desvalorizando os alertas de países como a Polónia e os Bálticos.

O mantra sobre a segurança da Europa só ser conseguido com a Rússia está errado, declarou Klingbeil. “Hoje, a questão é organizar a segurança contra a Rússia.”

Steinmeier também tinha já assumido erros na sua relação com a Rússia, dizendo que o seu apoio ao gasoduto Nord Stream 2, que acabou por nunca entrar em funcionamento por causa da invasão da Ucrânia, tinha sido errado.

A primeira representante do Governo alemão a visitar Kiev foi a ministra dos Negócios Estrangeiros, Annalena Baerbock, dos Verdes, em Maio, seguindo-se o chanceler, Olaf Scholz, em Junho. Steinmeier acabou por ser convidado pessoalmente pelo Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ainda em Maio.

A viagem do Presidente alemão chegou ainda a estar marcada para quinta-feira passada, mas foi cancelada por causa dos ataques russos com mísseis e drones a Kiev. Apesar disso, outros líderes visitaram a cidade, nota a emissora alemã Deutsche Welle: o Presidente suíço, Ignazio Cassis, esteve em Kiev na quinta-feira.