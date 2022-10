No Virtuosa em Lisboa, MSC promete cruzeiros de virtudes e rota para a sustentabilidade

Do cimo do MSC Virtuosa, observa-se os altos e baixos de Lisboa com outros olhos. Sem dúvida uma “menina e moça” com o seu encanto, mas à memória vem também a correria incessante de um lado para o outro que lá se desenrola; porque aqui, neste navio de cruzeiro, pratica-se a doce arte de não fazer nada. Muitos passageiros estão na piscina, de cocktail na mão, a gozar o sol ainda quente de Outubro, mas não será por muito mais tempo que terão Lisboa como horizonte. Estamos atracados no terminal de cruzeiros para ficar a conhecer as novidades desta que é a terceira maior marca de cruzeiros do mundo e a líder no mercado europeu, mas teremos de desembarcar antes de o navio zarpar, ao final da tarde, rumo a Southhampton.