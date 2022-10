Lisboa vai ser a capital mundial do golfe nos próximos dois anos

O Algarve está habituado a receber galardões de melhor destino de turismo de golfe da Europa, ou até do mundo, mas nos próximos dois anos Lisboa estará com destaque maior nesta muito apetecível relva turística.

A capital portuguesa foi escolhida para “receber as edições de 2023 e de 2024 da International Golf Travel Market (IGTM), a maior feira do mundo ligada aos sectores do golfe e do turismo”, congratula-se a Associação Turismo de Lisboa em comunicado.

A decisão foi anunciada após o encerramento do evento deste ano, realizado em Roma, entre os dias 17 e 20.

A IGTM, com 25 anos de história, é considerada o “ponto de encontro a nível mundial da comunidade de viagens de golfe”, congregando “centenas de fornecedores do segmento de golfe” e “centenas de compradores e jornalistas internacionais”. São quatro dias a dar voltas à pequena bola que faz mover milhões de euros.

Foto O programa Lisboa Golf Coast une Lisboa, Cascais, Sintra, Setúbal, Palmela e Sesimbra dr

Os participantes terão a oportunidade de experimentar o golfe por Portugal, mas Lisboa estará em grande destaque “com os seus mais de 20 campos de golfe em Cascais, Sintra, Península de Setúbal e Oeste”, diz Paula Oliveira, directora executiva da Associação Turismo de Lisboa, que realça a aposta efectuada neste segmento nos últimos anos, nomeadamente com o programa Lisboa Golf Coast, que, sublinha, “já é um produto consolidado, reconhecido internacionalmente e bastante apreciado”.

Em Roma, anunciou a IGTM, realizou-se este ano a “maior feira de sempre”, diz David Tood, gestor de eventos da feira, em comunicado, no site oficial. Espera-se outra grande feira em Lisboa, sendo que será uma estreia absoluta: “Esta será a primeira vez que os nossos participantes poderão conhecer a cidade e os seus arredores.”

Na edição italiana participaram “mais de mil” profissionais, incluindo, refere-se, “450 dos melhores campos de golfe do mundo, resorts, hotéis, entidades turísticas e agentes de 50 países”, além de 350 operadores turísticos e compradores de “mais de 40 países”.

Em 2023, a feira mundial de golfe lisboeta vai realizar-se entre 16 e 19 de Outubro.