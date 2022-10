Terça na TV: comédia na Flórida e acção No Coração do Mar, tudo Por um Punhado de Dólares

CINEMA

Por um Punhado de Dólares

Fox Movies, 11h46

O Fox Movies transmite uma série de obras-primas do italiano Sergio Leone, começando com a altamente influente trilogia que lançou o western spaghetti, com Clint Eastwood no papel principal, o do durão Homem Sem Nome (apesar de ter sempre alcunhas diferentes em todos os filmes). Começa com Por um Punhado de Dólares, de 1964, continuando por Por Mais Alguns Dólares, do ano seguinte, e O Bom, o Mau e o Vilão, de 1966. Termina com o aclamado Aconteceu no Oeste, de 1968.

Moneyball - Jogada de Risco

TVCine Top, 15h50

Os Oakland Athletics estão a perder os melhores jogadores para os grandes clubes de basebol. Com a ajuda do economista Peter Brand (Jonah Hill), o treinador Billy Beane (Brad Pitt) decide criar uma equipa teoricamente perfeita de jogadores subvalorizados. E os resultados começam a surgir. Realizado por Bennett Miller, com base na biografia de Beane, o filme foi nomeado para seis Óscares.

As Férias Loucas de Barb e Star

Cinemundo, 20h45

Barb e Star, amigas de longa data, decidem, num raro ímpeto de coragem, deixar a pequena cidade do Midwest onde viveram toda a sua vida e tirar umas aprazíveis (e luxuosas) férias em Vista Del Mar, na Flórida. Apesar de preparadas para uns dias diferentes, nunca poderiam prever que iriam embarcar na maior aventura das suas vidas. Uma apreciada comédia de Josh Greenbaum (The Short Game), escrita e protagonizada por Annie Mumolo e Kristen Wiig (A Melhor Despedida de Solteira). Jamie Dornan, Damon Wayans Jr., Ian Gomez, Rose Abdoo, Fortune Feimster, Phyllis Smith e Vanessa Bayer juntam-se ao elenco.

No Coração do Mar

AXN, 22h51

O oscarizado Ron Howard mergulhou, em 2015, nas águas de um acontecimento que, quase dois séculos antes, não só fez manchetes como influenciaria Herman Melville na escrita da obra-prima Moby Dick: o ataque de um cachalote gigantesco ao baleeiro Essex. Aconteceu em Novembro de 1820, deixando os homens da tripulação à deriva em alto-mar durante meses. Os actores Chris Hemsworth, Benjamin Walker, Cillian Murphy, Tom Holland, Ben Whishaw e Brendan Gleeson fazem parte do elenco.

SÉRIES

Seal Team

TVCine Action, 22h10

Começa a sexta temporada de episódios da série criada por Benjamin Cavell (Segurança Nacional, Justified), sobre uma unidade de elite das forças de operações especiais americanas, comandada por Jason Hayes (David Boreanaz). A abrir a temporada está um sufocante episódio em que a equipa BRAVO sofre uma emboscada quase fatal, que custará caro aos seus membros e suas famílias.

All Rise

Fox Life, 22h20

Passado no tribunal de Los Angeles, este popular drama legal segue os bastidores do dia-a-dia dos profissionais que trabalham na casa da justiça. No centro da trama está Lola Carmichael, uma juíza recém-nomeada que não está interessada em desafiar o status quo. Dá-lhe vida a actriz Simone Missick, que contracena com Wilson Bethel, Marg Helgenberger e Ruthie Ann Miles, entre outros. Neste primeiro episódio da terceira temporada, Lola aguarda ansiosamente os resultados da sua eleição.

INFORMAÇÃO

É Ou Não É? - O Grande Debate

RTP1, 22h07

Pagar as contas é uma dificuldade crescente para os portugueses. Os efeitos da guerra na inflação estão a ser ainda mais destrutivos que os da pandemia, apertando a classe média e tirando qualquer margem de manobra aos pobres, cujo número cresce assustadoramente. O que é que se pode fazer para combater as desigualdades e proteger os mais frágeis? Eis a pergunta lançada ao painel que se reúne esta noite no programa moderado pelo jornalista Carlos Daniel.

DOCUMENTÁRIO

Paixão, Preconceito e Protesto

RTP2, 23h33

Podendo sinalizar coisas tão importantes como pertença, individualidade, origem, identidade e orgulho na nossa herança e nacionalidade, o nosso cabelo apresenta ao mundo a pessoa que somos ou queremos ser. Num documentário bem penteado, Marianne Latham revela a evolução, impacto e história do cabelo, que ao longo dos séculos tem sido um poderoso símbolo de paixão, preconceito e protesto.