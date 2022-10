A espada de D. Dinis foi desenterrada: “É de uma importância imensa”

As palmas ouviram-se no Mosteiro de São Dinis e São Bernardo em Odivelas: a espada do rei tinha acabado de ser transportada, incólume, a várias mãos. Um alívio. Qual rei? D. Dinis, nascido em 1261, coroado em 1279 e falecido em 1325. A seu pedido, o monarca foi sepultado naquele mesmo mosteiro, num túmulo de pedra, com a espada. Descoberto em 2020, durante o projecto de restauro do túmulo de D. Dinis e o seu estudo forense, levado a cabo pela Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC), não havia qualquer referência prévia à existência do objecto. Agora, a espada vai poder ser analisada, estudada e conservada.