Descubra quais são os pontos da casa que se esquece de limpar (e estão cheios de germes)

A limpeza é mais do que ter a bancada da cozinha ou a banheira a brilhar, é também sobre como proteger-se. “Coexistimos com micróbios, mas há alguns que são mais prejudiciais aos humanos do que outros”, alerta Chrysan Cronin, epidemiologista de doenças infecciosas e directora de saúde pública do Muhlenberg College em Allentown, Pensilvânia.