Dacia Jogger: sem mimos supérfluos, este sete lugares serve pragmatismo às famílias

Três pessoas (as crianças já deixaram de ter tamanho de crianças, por isso é melhor contá-las como adultas…), duas cadelas (uma de 30kg e outra com dez mal pesados), uma gata, malas com as roupas para as férias, sacos com provisões de supermercado, sacas de ração para os animais, dois colchões de camas individuais. O que parecia uma missão impossível tornou-se fácil num carro como o Jogger, com uma distância entre eixos de quase três metros (2897mm).