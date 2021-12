Segurança automóvel: Euro NCAP 2021, das cinco estrelas do Qashqai às zero do Zoe

Entre a Aliança Renault-Nissan-Mitsubishi, o ambiente podia ser de festa, depois de o Nissan Qashqai ter conquistado o terceiro lugar no pódio dos automóveis mais seguros lançados na Europa ao longo do ano pela média dos quatro factores analisados (e o primeiro de Portugal; o número 1 e 2 são o Subaru Outback e o Polestar 2, que não estão presentes no mercado luso). Até porque, a duas semanas do fim do ano e com festas pelo caminho, é muito provável que os próximos resultados do Euro NCAP, o organismo que avalia a segurança dos carros comercializados na Europa,​ só sejam conhecidos em 2022.

Um resultado que não era difícil de adivinhar quer pelo facto de assentar na nova plataforma CMF-C da Aliança (uma estreia na Europa), que dotou o automóvel de maior rigidez torcional, quer pelo completo pacote de equipamento de segurança, sobretudo nas versões mais apetrechadas, com sistema de condução semiautónoma ProPilot associado ao sistema de navegação, que permite ao Qashqai não só conduzir de forma autónoma (desde que as mãos se mantenham no volante), como adequar a velocidade ao trajecto: antes de uma curva, ajusta a velocidade sozinho.

Mas a festa não é para todos da Aliança: na Renault, o pequeno eléctrico Zoe, que há um ano conquistou as cinco estrelas do Green NCAP pela eficiência, não recebeu uma única estrela de segurança, tendo chumbado na protecção dos passageiros adultos (43%), na dos utilizadores da estrada mais vulneráveis (41%) e nos sistemas auxiliares (14%). Apenas a protecção dos passageiros infantis ultrapassou os 50%, mas não foi o suficiente para conseguir pontuar. Por outro lado, o Renault Kangoo atingiu razoáveis quatro estrelas, com bons níveis na protecção de todos os passageiros. Da mesma casa, a Dacia não obteve o aval dos peritos do Euro NCAP: Logan e Sandero obtiveram duas estrelas e o eléctrico Spring não foi além de uma estrela.

De volta ao top 5 em Portugal, a berlina eléctrica de luxo Mercedes-EQ EQS divide o protagonismo com o SUV Volkswagen ID.4, também de propulsão eléctrica, com os dois carros a conseguirem um segundo lugar ex aequo, mas seguidos de perto pelo Škoda Enyaq iV, a primeira incursão da marca checa do Grupo VW no mundo electrificado que tem somado elogios. Na terceira posição, brilha o Toyota Mirai, a aposta na pilha de combustível dos nipónicos que, este ano, passou a ser comercializado também em Portugal.

A lista completa-se com o BMW iX, que a marca bávara coloca no subsegmento dos SAV (sport activity vehicles), que somou pontos tanto pela protecção avançada dos ocupantes, graças também a um novo airbag interactivo entre os bancos do condutor e do passageiro da frente, que reduz o risco de ferimentos em caso de colisão lateral, e aos sistemas avançados de assistência ao condutor que ajudam a evitar colisões com peões e ciclistas.

Ao longo de 2021, as ambicionadas cinco estrelas foram ainda atribuídas ao Cupra Formentor, Toyota Yaris Cross, Ford Mustang Mach-E, Audi Q4 e-tron, Hyundai Ioniq 5, VW Caddy, Hyundai Tucson e Škoda Fabia. Com quatro estrelas ficaram, além do Kangoo da Renault, o furgão Nissan Townstar, o utilitário Hyundai Bayon, o icónico Fiat 500e, a berlina Citroën C4 e o crossover Opel Mokka.