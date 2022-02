Jogger, a concretização low-cost de um Dacia de sete lugares

Depois de ter conquistado uma boa fatia de adeptos com o Duster, e de se estar a afirmar no capítulo dos eléctricos, a Dacia avança para as famílias, propondo um carro de baixo custo que pode ser configurado com cinco ou sete lugares.

Do pequeno e barato eléctrico Spring ao avantajado Jogger que, nascido de uma solução que passou por simplesmente esticar (e elevar ligeiramente — já lá vamos) o Sandero em comprimento, consegue responder às necessidades de uma família numerosa por menos de 15 mil euros. Ou seja, a Dacia, que continua a apostar nas soluções de baixo custo, retirando tudo o que considera supérfluo, passa a permitir que uma família com orçamento mais apertado consiga comprar um carro novo. Para isso, transformou um carro do segmento B, apresentando-o agora como uma resposta do segmento C.