Steve Bannon condenado a quatro meses de prisão

Antigo conselheiro de Donald Trump foi acusado de desobedecer ao Congresso dos Estados Unidos, por se ter recusado a colaborar com a comissão de inquérito à invasão do Capitólio.

Stephen K. Bannon, considerado um dos principais estrategas da campanha eleitoral de Donald Trump em 2016, e uma figura influente da extrema-direita nos Estados Unidos, foi condenado, nesta sexta-feira, a quatro meses de prisão e ao pagamento de uma multa de 6500 dólares (sensivelmente o mesmo valor em euros).

Bannon, de 68 anos, foi alvo de duas acusações de desobediência ao Congresso norte-americano, por se ter recusado a ceder documentos e a prestar depoimento na comissão de inquérito à invasão do Capitólio.

Principal conselheiro da Casa Branca entre Janeiro e Agosto de 2017, Bannon é um de quatro antigos funcionários da Administração Trump que a comissão de inquérito denunciou ao Departamento de Justiça, nos últimos meses, por não terem colaborado nas investigações.

Ao contrário do que aconteceu no caso de Bannon, o Departamento de Justiça decidiu não deduzir acusações contra dois outros ex-colaboradores de Trump — Mark Meadows, chefe de gabinete da Casa Branca, e Dan Scavino, principal assessor de comunicação. O quarto elemento — Peter Navarro, conselheiro de assuntos económicos na Administração Trump — vai ser julgado em Novembro.

Durante a leitura da sentença, nesta sexta-feira, o juiz Carl Nichols, de Washington, corroborou o entendimento da acusação de que Bannon tinha de ser condenado, no mínimo, a um mês de reclusão numa cadeia, o que deitou por terra a hipótese de o antigo conselheiro de Trump cumprir a pena em prisão domiciliária.

A sentença fica abaixo do pedido feito pelo Departamento de Justiça, no início da semana, de seis meses de prisão e uma multa de 200 mil dólares. E a pena só começará a ser cumprida no dia 15 de Novembro, se os advogados de Bannon não recorrerem da sentença anunciada nesta sexta-feira; como os advogados já indicaram que vão recorrer, a aplicação da pena ficará em suspenso até à decisão do recurso.