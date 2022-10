Departamento de Justiça pede pena de seis meses de prisão para Steve Bannon

O Departamento de Justiça dos EUA pede que o conselheiro do ex-presidente Donald Trump seja condenado a seis meses de prisão e ao pagamento de uma multa de 200 mil dólares por desobediência ao Congresso.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos pediu, esta segunda-feira, a um juiz federal que sentencie o conselheiro do ex-presidente Donald Trump, Steve Bannon, a seis meses de prisão, alegando que Bannon terá procurado levar a cabo uma “estratégia de má-fé, desafio e desprezo” contra o comité do Congresso que investiga o caso do ataque de 6 de Janeiro de 2021 ao Capitólio.

Bannon, uma influente figura política de extrema-direita, foi condenado em Julho por duas acusações de desobediência ao Congresso por desafiar uma intimação. A leitura da sentença deverá ocorrer perante o juiz distrital dos EUA, Carl Nichols, na manhã de sexta-feira.

“Até hoje, o réu não apresentou um único documento ao comité, nem apareceu para testemunhar”, afirmaram as autoridades de justiça num documento de 24 páginas arquivado no tribunal do Distrito de Columbia. Deste modo, pediram também ao juiz que imponha uma multa de 200.000 dólares (aproximadamente o mesmo valor em euros).

Bannon “desprezou a autoridade do comité e que ignorou as exigências da intimação”, lê-se no documento. “Ao fazer troça da sua autoridade, o réu exacerbou a sua agressão”, acrescentaram os procuradores, segundo o documento citado pela CNN.

“Durante a pendência deste caso, o réu também explorou a sua notoriedade – através de conferências de imprensa e do seu podcast “War Room” – para mostrar ao público a sua recusa de má-fé em cumprir a intimação do Comité: um total desrespeito ao Governo e à lei”, acrescentaram.

Da mesma forma, os procuradores também afirmaram que “o seu desprezo não visava proteger o privilégio executivo ou a Constituição, mas sim minar os esforços do Comité para investigar um ataque histórico contra o Governo dos Estados Unidos da América.”