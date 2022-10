Meloni diz ao Presidente italiano que está pronta para ser primeira-ministra

Numa tentativa de sublinhar a unidade da coligação, a futura chefe do Governo de Itália foi a única a fazer declarações à saída da audiência com Mattarella. O telefonema da indigitação formal deverá acontecer ao final da tarde.

O muito aguardado encontro entre o chefe de Estado e a próxima primeira-ministra de Itália aconteceu por fim. Sergio Mattarella recebeu esta sexta-feira de manhã a delegação da maioria de direita e extrema-direita que venceu as eleições antecipadas de 25 de Setembro. “Aguardamos as decisões do Presidente da República e já estamos prontos, queremos avançar o mais rápido possível”, afirmou a futura chefe do governo italiano, Giorgia Meloni, à saída da audiência.

“Toda a coligação, que não por acaso se apresentou junta nas consultas, deu uma indicação unânime, enquanto representante da maioria parlamentar, propondo-me ao Presidente como pessoa encarregada de formar o novo governo”, disse a líder dos Irmãos de Itália (FdI), depois de uma semana marcada pela crise com Silvio Berlusconi. A unidade da direita, questionada diariamente em público, foi encenada na fotografia de grupo que se seguiu à audiência, com Meloni ao centro, Berlusconi (Força Itália) à sua direita e Matteo Salvini (Liga) à esquerda.

Antes das declarações de Meloni, rodeada pelos aliados, houve ainda tempo para Meloni, Berlusconi e Salvini se deixarem filmar durante uma longa troca de palavras, marcada por sorrisos e gestos cordiais.

Depois de algumas horas de reflexão, como sempre acontece neste processo, espera-se que Mattarella telefone a Meloni ao final da tarde, indigitando-a a formar governo – em princípio, o chefe de Estado deverá esperar pelo fim do Conselho Europeu, em Bruxelas, onde a Itália está representada pelo ainda primeiro-ministro, Mario Draghi.

A dúvida é se Meloni aceitará a nomeação com ou sem reserva: habitualmente, os futuros primeiros-ministros aceitam a indicação sob reserva, a alternativa (que Berlusconi escolheu quando formou o seu último governo) sinalizaria que o executivo está pronto e que Meloni quer apresentá-lo ao Presidente já durante o fim-de-semana. Seja como for, nos primeiros dias da próxima semana deve haver um novo governo em funções.

Um dia depois de escrever que havia ainda algumas pastas por atribuir, a imprensa italiana dá agora conta de que Meloni decidiu terminar a formação do governo sozinha, entre quinta e sexta-feira. Uma decisão tomada depois de uma série de embates com Berlusconi, com o ex-primeiro-ministro a desafiá-la publicamente em relação às escolhas, ao mesmo tempo que eram divulgadas várias gravações em que elogiava Vladimir Putin e atribuía a Volodymyr ​Zelensky a responsabilidade da invasão russa da Ucrânia. A reacção de Meloni surgiu na forma de ultimato, afirmando que quem não concordar com a sua linha europeísta e atlantista “não poderá fazer parte do governo, mesmo à custa de não se formar governo”.

Num sinal de que Berlusconi terá aceitado os conselhos dos seus próximos (incluindo dos filhos, que gerem a holding empresarial da família), possivelmente decidindo adoptar uma postura mais contida, o líder do FI não fez declarações na chegada ao Palácio do Quirinale, limitando-se a publicar uma mensagem no Facebook antes da audiência. “Com Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo, líderes dos grupos parlamentares do Força Itália no Senado e na Câmara [dos Deputados], estamos prestes a ir às consultas com o Presidente da República. Daremos ao nosso país um governo forte e coeso!”, escreveu.

Para surpresa da maioria dos observadores, enquanto Berlusconi não tem parado de dar dores de cabeça à chefe da coligação, Salvini tem estado absolutamente conciliador e em silêncio, dando espaço à futura primeira-ministra para afirmar a sua liderança. “A equipa está pronta, mal posso esperar para ver o governo começar” o seu trabalho, afirmou antes da audiência com Mattarella. “Temos as ideias claras e a equipa pronta. Os italianos esperam respostas”, reforçou.