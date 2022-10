A alface ganhou: as redes sociais reagem à saída de Liz Truss

Durou 45 dias o mandato de Liz Truss como primeira-ministra britânica e as redes sociais não perderam a oportunidade de aproveitar o momento para partilhar memes. O tablóide britânico Daily Star antecipou-se e criou na passada sexta-feira um countdown onde comparava o período de Liz Truss no poder com o tempo de vida de uma alface: qual duraria mais tempo? No início desta tarde, a alface sagrou-se campeã e é tendência nas redes sociais.

Foto Capas do Daily Star de 14 e 15 de Outubro Daily Star

Na página do YouTube do Daily Star foi possível acompanhar todo o processo. Depois de uma noite com uma venda nos olhos, a alface teve direito a um café e a uma torrada ao pequeno-almoço. Uma situação semelhante repetiu-se ao almoço, que foi interrompido com a colocação de uma coroa na “cabeça” da alface, que pôde celebrar a sua vitória com uma garrafa de vinho.

Liz Truss anunciou esta quinta-feira a sua resignação ao cargo, depois de um mês e meio controverso. Numa curta declaração em frente ao número 10 de Downing Street, em Londres, Truss afirmou cumprir “as propostas da despesa energética” e de redução da Segurança Social. “E estabelecemos uma visão de futuro para uma economia de alto crescimento, com baixos impostos, aproveitando a vantagem das liberdades do ‘Brexit’. Reconheço, porém, que, dada a actual situação, não posso cumprir o mandato para o qual fui eleita pelo Partido Conservador”, concluiu.

Com a saída da primeira-ministra britânica, a companhia de aviação irlandesa Ryanair não perdeu a oportunidade de ganhar mais um passageiro. Truss teve direito a um bilhete oferecido pela empresa com a vantagem de ser de embarque prioritário. O destino poderá ser de sonho, mas a porta de embarque fecha às 8h de dia 28 de Setembro.

A página Insónias em Carvão não perdeu a oportunidade para comparar a saída da primeira-ministra à de Cristiano Ronaldo no jogo desta quarta-feira entre o Manchester United e o Tottenham, onde o jogador saiu mais cedo para ir para o balneário, depois de se aperceber de que não entraria em campo.

Já Larry the Cat alega ter de assumir o cargo agora disponível, depois de o rei lhe ter pedido para tal.

“The King has asked me to become Prime Minister because this nonsense has gone on long enough.” pic.twitter.com/eFL3fgSfVL — Larry the Cat (@Number10cat) October 20, 2022

O Lidl aproveitou a deixa para anunciar uma nova promoção.