Há peixe em Braga e vai ser confeccionado por chefs de renome

Este fim-de-semana, o evento “Há peixe em Braga” invade a Praça do Município com sabores do mar, sessões de showcooking protagonizadas por chefs nacionais e estrangeiros, além de animação e um bar de vinhos.

Não faltará o “notável robalo” nem o “nobre bacalhau”, muito menos o polvo e o carapau. De 21 a 23 de Outubro, o evento “Há peixe em Braga” promete sabor a mar e aroma a Minho, com três dias de showcookings protagonizados por vários chefs convidados, assim como concertos, bar e feira de vinhos.

Depois de três dias dedicados a acções de capacitação direccionadas aos profissionais do sector da restauração e hotelaria, e de um seminário enogastronómico que decorre esta quinta-feira (em debate, as áreas de inovação e investigação, a qualificação e retenção de trabalhadores, terminando com a apresentação de obras literárias), a iniciativa “Há Peixe em Braga” abre-se ao público, de sexta a domingo, na Praça do Município.

Em destaque na programação estão as várias sessões de showcooking diárias, com confecção ao vivo de diferentes pratos de peixe, incluindo bacalhau, pregado, pescada, robalo, cavala ou rodovalho.

Sobem ao fogão os chefs António Alexandre, chef executivo do evento, Tiago Bonito (Casa da Calçada, uma estrela Michelin), Hugo Alves (Norma), Frederic Breitenbucher (The Albatroz), José Vinagre (El Olivo), Lígia Santos (Casa da Li), Miguel Mosteiro (Galiza), Filipe Ferreira (Brasil), entre outros.

Além das sessões de cozinha ao vivo, no final das quais será possível provar os pratos confeccionados pelos chefs, haverá “animação, bar de vinhos, um espaço lounge e uma feira de vinhos”, enumera a organização em comunicado.

A entrada no recinto obriga a compra de um copo para provas, no valor de 2€.

O evento surge no âmbito do projecto Minho Gastronómico, que “tem como objectivo promover o melhor que a região minhota tem para oferecer, ao mesmo tempo que procura desafiar profissionais do sector a conquistar novos públicos e inovar na tradição”, acrescenta o comunicado de imprensa.

É financiado pelo Programa Norte 2020, ao abrigo da Estratégia de Eficiência PROVERE Minho Inovação, e desenvolvido pelas três CIM do Minho.