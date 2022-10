EasyJet passa a operar exclusivamente no Terminal 1 no aeroporto de Lisboa

A easyJet vai passar a voar do terminal principal do aeroporto de Lisboa a partir de 30 de Outubro, na sequência da atribuição de 18 slots diários à companhia aérea low cost em Lisboa.

A easyJet vai deixar de voar a partir do Terminal 2 do Aeroporto Humberto Delgado, depois de ter ficado com 18 novos slots diários em Lisboa. A operação da transportadora aérea muda-se para o terminal principal a partir de 30 de Outubro, adianta a empresa em comunicado.

De acordo com a low cost, esta é uma “decisão solicitada pela ANA - Aeroportos de Portugal” que, defende, traz “a todos os passageiros um maior conforto e torna a experiência de viagem mais fácil e melhor”.

A partir do dia 30, a companhia aérea começa “também a operar para os novos destinos revelados na sequência da atribuição” dos novos slots, como Barcelona, Toulouse, Zurique e Milão Bérgamo, enumera a nota de imprensa.

“O reforço da posição da easyJet no aeroporto de Lisboa com a passagem para o Terminal 1, assim como o alargamento crescente da sua rede, marcam o início daquela que será a temporada de Inverno mais movimentada da história da companhia em Portugal”, aponta, “com 4,8 milhões de lugares disponíveis, um aumento de 51% em relação ao período pré-pandémico”.

A Comissão Europeia retirou em Junho os 18 slots diários no aeroporto de Lisboa à TAP, após imposição para aprovar o plano de reestruturação, atribuindo-os à easyJet, que ficou em primeiro lugar no concurso, ultrapassando a concorrente Ryanair.

Em causa estava o aval dado pela Comissão Europeia, em 21 de Dezembro passado, ao plano de reestruturação da TAP e à ajuda estatal de 2550 milhões de euros para permitir que o grupo regressasse à viabilidade, impondo para isso compromissos de forma a não prejudicar a concorrência europeia.

Em comunicado de imprensa, a ANA - Aeroportos de Portugal informa que, além da alteração da easyJet para o Terminal 1, tanto os voos da Eurowings como os da Vueling passam para o Terminal 2. De acordo com a operadora, as mudanças devem-se “a alterações das quotas de mercado das companhias aéreas no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa”, tendo como objectivo “garantir uma utilização optimizada dos recursos aeroportuários”.