Easyjet lança 13 novas rotas a partir de Lisboa após ganhar slots da TAP

A Easyjet já sabe o destino que irá dar às 18 slots (faixas horárias para aterrar e deslocar) que ganhou à TAP no aeroporto de Lisboa, passando a deter 13 novas rotas. Segundo informou esta quarta-feira a companhia aérea britânica, seis delas têm cidades espanholas como destino: Barcelona (quatro frequências semanais), Valência (três frequências), Bilbao, Fuerteventura, Grande Canária e Tenerife Sul (duas frequências).

Os outros novos destinos são as cidades francesas de Marselha (três frequências), Toulouse (quatro), e Limoges (duas), além de Birmingham, no Reino Unido (com duas frequências); Zurique, na Suíça (quatro); Milão/Bergamo, em Itália (três, sendo que a companhia já voa para o aeroporto de Malpensa); e Marraquexe, naquela que é a estreia da Easyjet nas ligações entre Portugal e Marrocos (com duas frequências).

Os voos começam a ser operados entre o final de Outubro e Dezembro, nomeadamente porque as slots só podem ser usadas a partir do início do Inverno IATA (época sazonal do sector que decorre entre o final de Outubro e o final de Março).

A estratégia da companhia aérea, que é liderada em Portugal por José Lopes, passa também pelo reforço de oito rotas já existentes, como a ligação Lisboa-Madrid, que passa para 20 frequências semanais, ou Lisboa-Genebra, que passa para 19. A empresa diz ainda que vai reforçar para duas as ligações com Porto Santo, e que será “a única companhia aérea a voar regularmente” para esse destino durante a época de Inverno.

Falta ainda divulgar outras 11 rotas ligadas às 18 slots que a TAP teve de prescindir devido às exigências de Bruxelas para equilibrar os efeitos no mercado das ajudas de Estado, num processo ganho pela Easyjet em concorrência com outros interessados.

De acordo com a empresa, as novas rotas e reforços irão gerar “mais de meio milhão de lugares adicionais à venda de Lisboa na próxima estação de Inverno”, passando a companhia a ocupar a segunda posição no aeroporto de Lisboa em termos de capacidade instalada, superando a Ryanair.

A empresa diz ainda que “será a companhia aérea número 1 a voar de Portugal para França, Reino Unido e Suíça”. Os voos estarão disponíveis a partir de 18 de Agosto. Conforme a empresa já tinha anunciado, este reforço irá levar à colocação de mais três Airbus A321neo, o maior avião da companhia, na sua base de Lisboa.

“No final do ano, teremos 19 aeronaves baseadas em Portugal, o que nos permitirá transportar mais de 10 milhões de passageiros por ano, contribuindo significativamente para a conectividade do país e desempenhando um papel fundamental no apoio à economia nacional”, afirmou José Lopes, citado no comunicado da empresa.