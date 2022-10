Portugal, Espanha e França fecham acordo sobre novo corredor da energia verde para o centro da UE

Os governos de Portugal, Espanha e França alcançaram um acordo relativo às interconexões da Península Ibérica para o mercado energético europeu, que passa pela substituição do projecto do Midcat por um novo “corredor da energia verde”, ou seja, um novo gasoduto que vai ligar Barcelona a Marselha, acaba de anunciar o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, à entrada para a reunião do Conselho Europeu, em Bruxelas.

Esta manhã, os dois líderes ibéricos estiveram reunidos com o Presidente francês, Emmanuel Macron, para abordar a delicada questão das interconexões, que se encontrava num impasse por causa da oposição do Governo de Paris ao avanço do gasoduto Midcat sobre os Pirinéus.

“Hoje, depois de muitos meses de trabalho intenso, entre os três governos, encontramos um acordo entre os três países para acelerar o projecto de interconexões” entre a Península Ibérica e o conjunto da União Europeia.

O novo projecto, que se denominará “corredor da energia verde”, assenta em três premissas: consagra a aposta nas energias limpas, como é o caso do hidrogénio verde; promove a solidariedade europeia, ao possibilitar a distribuição de gás para o centro do continente; e garante um uso dual, permitindo as conexões eléctricas entre a península e a França, além das outras fontes de energia.