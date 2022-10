Concurso “Toma lá 500 paus e faz uma BD!” duplicou o valor para premiar a melhor BD

Queres ganhar 1000 euros e ver a tua banda desenhada publicada? O concurso da Chili com Carne está de volta e as inscrições estão abertas até 4 de Fevereiro de 2023.

A décima edição do concurso "Toma lá 500 paus e faz uma BD!” está de regresso e, desta vez, a melhor banda desenhada é publicada e ganha 1000 euros.

Com o objectivo de “matar a modorra na cena portuguesa”, a associação Chili Com Carne (CCC) “lançou a ideia de um concurso para fazer um livro em banda desenhada”, lê-se no comunicado enviado ao P3. Para celebrar o 10.º aniversário, este ano o prémio é o dobro das edições passadas.Para participar basta ser sócio da associação Chili Com Carne e ter as quotas em dia, ser de nacionalidade portuguesa ou ser residente em Portugal.

Foto O cartaz da décima edição Chili Com Carne

As inscrições podem ser feitas até 4 de Fevereiro de 2023. Para isso, basta enviar um texto que apresente o autor ou autores, uma sinopse do projecto, o planeamento com datas e quatro páginas seguidas terminadas e 20% das páginas planeadas para o e-mail da associação através de um serviço de descarga em linha (como o WeTransfer).

A banda desenhada “não tem limite de páginas e de formato”, mas “o projecto terá mais hipóteses de ganhar se for apresentado num formato das colecções” já existentes. Apesar de se poder usar cor, o preto e branco é preferível. O regulamento completo pode ser consultado aqui.

A obra vencedora será anunciada dia 14 de Fevereiro de 2023. O júri é constituído por Alexandra Saldanha (música, autora de BD e da direcção da CCC), Ivo Puiupo (autor de BD e vencedor da edição anterior), Marcos Farrajota (autor de BD, editor e presidente da CCC), Mariana Pita (música, animadora e autora de BD) e Pedro Moura (crítico de BD e sócio da Tinta nos Nervos, que apoia o concurso).