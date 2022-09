Fotografa a biodiversidade de Braga e ganha até 300 euros

O concurso de fotografia Braga Natural, promovido pela Câmara Municipal de Braga, está à procura de participantes para a sua segunda edição. A competição promove a “valorização do concelho e da biodiversidade” e pretende “desafiar e sensibilizar a população para a importância da valorização do património natural biológico”, refere o regulamento.

As fotografias captadas pelos participantes têm de estar incluídas nas três categorias a concurso – habitats naturais, fauna selvagem e flora e fungos – e os três primeiros classificados de cada categoria recebem um prémio que varia de 50 euros para o terceiro vencedor, 125 euros para o segundo e 300 euros para o primeiro classificado.

O concurso termina no final do mês de Outubro e os vencedores serão anunciados durante as festividades do Florestar Braga 2022. Os vencedores e participantes da competição terão ainda a oportunidade de expor as fotografias numa exposição fotográfica itinerante, percorrendo diversos espaços do município de Braga.

As fotografias da biodiversidade de Braga serão avaliadas por “duas personalidades de reconhecido mérito na temática da fotografia de natureza e um representante da Câmara Municipal de Braga”, como se pode ler no regulamento do concurso. Para participar, apenas é necessário o preenchimento de um formulário online e do envio de um máximo de dez fotografias por cada categoria.

Para Altino Bessa, vereador do Ambiente da Câmara Municipal de Braga, este desafio destina-se “a todos os apaixonados pela natureza”. “Com este concurso pretendemos abranger todo o território através da selecção e classificação de fotografias relacionadas com esta temática”, disse o autarca no evento de apresentação da competição, segundo um comunicado enviado ao P3. O município espera ainda “lançar o debate e reflexão da sociedade para a necessidade de conhecer, promover e conservar a biodiversidade”.

