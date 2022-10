União Europeia vai sancionar o Irão pelo fornecimento de drones à Rússia

A União Europeia vai sancionar cerca de uma dezena de indivíduos e entidades do Irão que estão envolvidas no fornecimento de material de guerra à Rússia para uso em território ucraniano. A decisão será confirmada pelos chefes de Estado e de governo da UE, que antes mesmo da reunião do Conselho Europeu foram informados das provas recolhidas nos últimos dias sobre a proveniência dos drones kamikaze que foram utilizados pelo Exército russo numa série de ataques em Kiev e outras cidades ucranianas, no início da semana.

As novas medidas restritivas representam um endurecimento da posição de Bruxelas face ao regime de Teerão, que nega categoricamente que tenha enviado este tipo de armas para a Rússia atacar a Ucrânia. Mas, segundo fontes europeias, a informação reunida pelas autoridades ucranianas e os serviços da UE confirma a entrega do material de fabrico iraniano durante o Verão.

O Conselho Europeu confirmará a sua disponibilidade para adoptar um novo pacote de sanções contra a Rússia, por causa da sua campanha de bombardeamentos indiscriminados de alvos civis, e outros crimes de guerra, bem como para reforçar as medidas restritivas contra a Bielorrússia, para dissuadir o regime de Lukashenko de contribuir militarmente para a guerra de agressão lançada por Moscovo contra a Ucrânia.

Outro ponto da ordem de trabalhos relativo à Ucrânia tem a ver com o financiamento e o apoio à reconstrução do país. “Gostaria que discutíssemos a nossa assistência à Ucrânia, em particular as necessidades imediatas com vista à sua preparação para este Inverno, bem como a sustentabilidade do nosso apoio a médio e longo prazo”, escreveu o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, na carta de convite aos líderes.

Segundo as estimativas das organizações internacionais, a Ucrânia necessita de um apoio de cerca de 3,5 mil milhões de euros por mês para assegurar o funcionamento do Estado. Os 27 já aprovaram um pacote de assistência macrofinanceira de nove mil milhões de euros para o país, e a Comissão deverá apresentar, antes do fim do ano, uma proposta de financiamento estrutural, que incluirá também o apoio à reconstrução no fim da guerra.

Como tem acontecido desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, o Presidente Volodymyr Zelensky fará uma intervenção por videoconferência no Conselho Europeu.