Rússia bombardeia região de Kiev com drones kamikaze

O governador regional avançou que se registaram três ataques com drones . O alvo terá sido a comunidade de Makarov, onde terão sido atingidas infra-estruturas críticas.

As tropas russas atacaram, esta quinta-feira, a região da capital da Ucrânia com drones kamikaze, anunciou o governador regional, Oleksy Kuleba.

Segundo o anúncio feito através do Telegram, foram três os ataques com drones ​que se registaram na região de Kiev. A informação foi também confirmada pelo chefe-adjunto do gabinete presidencial da Ucrânia, Kyrylo Tymoshenko. Os ataques, que atingiram infra-estruturas críticas,​ terão ocorrido na comunidade de Makarov, adianta o jornal espanhol El Mundo.

O governador regional pediu aos habitantes para permanecerem nos abrigos e adiantou ainda que os serviços de emergência foram rapidamente para o local. O chefe da polícia da região, Andriy Nebytov, acrescentou que, até ao momento, não se registam vítimas mortais.

Segundo o governador regional, os ataques foram causados por drones de fabrico iraniano. A Ucrânia e o Ministério da Defesa do Reino Unido já tinham anunciado que a Rússia estava a utilizar drones Shahed nos ataques. No entanto, o Irão nega estar a fornecer equipamento militar ao Kremlin, que não emitiu qualquer comentário.