EMA: recomendadas vacinas contra covid-19 a partir dos seis meses de idade

Os especialistas da Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla em inglês) recomendam o alargamento do uso das vacinas Cominarty (da farmacêutica Pfizer) e Spikevax (Moderna) para crianças a partir dos seis meses. No caso das doses dadas a estas crianças, entre os seis meses e os cinco anos, as doses recomendadas são também menores – cerca de um quarto das doses para adultos.

A “luz verde” dada por este comité de especialistas em medicamentos para humanos deverá conduzir à aprovação, pela EMA, da administração de vacinas contra a covid-19 em crianças com estas idades rapidamente.

As vacinas recomendadas são direccionadas para a variante original da covid-19.

No caso da Cominarty, a vacina será recomendada para crianças entre os seis meses e os quatro anos, enquanto a da Spikevax se prolongará até aos cinco anos. A diferença deve-se aos estudos realizados com crianças: o estudo da vacina da Moderna incluiu crianças até aos cinco anos, permitindo ter dados para aprovar a sua utilização até essa idades.

Em ambos os estudos realizados, os efeitos secundários observados nas crianças foram similares: irritabilidade, sonolência, perda de apetite, erupções cutâneas e alguma sensibilidade no local da injecção. “Para ambas as vacinas, esses efeitos foram geralmente leves ou moderados e melhoraram alguns dias após a vacinação”, nota o comunicado da EMA.

Recomendadas vacinas contra linhagens dominantes

Já tinham sido noticiadas as novas vacinas que teriam como alvo as subvariantes BA.4 e BA.5, as linhagens dominantes na circulação actual do vírus da covid-19. A vacina Spikevax adaptada a estas variantes é recomendada também para pessoas com mais de 12 anos e que tenham completado a vacinação primária. ​Portugal já recebeu as primeiras doses destas novas vacinas.

“Espera-se que estas vacinas aumentem a protecção contra diferentes variantes e ajudem a manter os níveis ideais de protecção contra a covid-19 à medida que o vírus evolui”, lê-se no comunicado da EMA sobre as vacinas para as subvariantes BA.4 e BA.5

A decisão baseia-se num estudo analisado pelos especialistas do regulador europeu, de onde concluem que “os dados laboratoriais não clínicos mostram que a vacina adaptada é capaz de desencadear uma resposta imunitária adequada”.

No início de Setembro, a EMA já tinha recomendado a autorização de duas vacinas de reforço mais eficazes na resposta à subvariante BA.1 da Ómicron – uma solução recomendada também para pessoas com mais de 12 anos e com a vacinação primária contra a covid-19.

As recomendações agora anunciadas vão ser enviadas à Comissão Europeia que, posteriormente, emitirá a decisão final que será aplicada em todos os Estados-membros da União Europeia.