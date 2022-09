EMA aprova vacinas contra a covid-19 adaptadas à variante Ómicron

O regulador europeu para o medicamento (EMA) recomendou a autorização de duas vacinas de reforço para a vacinação contra a covid-19, adaptadas à variante Ómicron, desenvolvidas pela Moderna e pela Pfizer/BioNTech.

A Europa está a preparar-se para administrar as doses de reforço, antecipando um aumento das infecções que se poderá verificar este Inverno. “As vacinas estão adaptadas (ou seja, foram actualizadas) a pensar nas variantes em circulação do SARS-CoV-2. As vacinas adaptadas podem aumentar a protecção contra variantes diferentes e por isso espera-se que mantenham a protecção mais adequada contra a covid-19 enquanto o vírus evolve”, lê-se no comunicado da EMA.

Estas vacinas foram mais “eficazes em desencadear uma resposta imunitária contra a subvariante BA.1 do que as vacinas originais”. As novas vacinas bivalentes combatem a linhagem BA.1 da Ómicron e o vírus original, que foi detectado inicialmente na China.

Esta solução é recomendada para pessoas com mais de 12 anos que já tenham completado a vacinação primária contra a covid-19, afirmou a EMA. Os efeitos secundários observados foram “comparáveis aos observados com as vacinas originais e eram tipicamente suaves e de curta duração.”

“As vacinas originais, Comirnaty e Spikevax, ainda são eficazes na prevenção da doença grave, hospitalização e morte associada à covid-19 e continuarão a ser usadas dentro das campanhas vacinais da UE, particularmente nas vacinações primárias.”

A autorização final está sujeita à aprovação pela Comissão Europeia, que não deverá tardar.

O Reino Unido tornou-se, em Agosto, o primeiro país a aprovar a vacina de reforço da Moderna. A Suíça e a Austrália aprovaram-na logo a seguir.

A Pfizer já apresentou a nova fórmula, trabalhada para ser mais eficaz contra as linhagens dominantes, a BA.4 e a BA.5, assim como a variante original, para revisão à União Europeia. A apresentação da Moderna está iminente.

Espera-se que a EMA também dê o seu parecer sobre as vacinas adaptadas de BA.4 e BA.5 nas próximas semanas, disse a Comissária Europeia para a Saúde e Segurança Alimentar Stella Kyriakides numa declaração na quinta-feira.