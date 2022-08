Moderna pede aprovação para dose de reforço contra linhagem BA.4 e BA.5 da Ómicron

Um dia depois do pedido de aprovação da vacina da Pfizer contra as subvariantes BA.4 e BA.5, a Moderna anuncia também o pedido de autorização para outra vacina contra aquelas que são as linhagens dominantes na actual pandemia de covid-19.

A empresa de biotecnologia Moderna conclui esta terça-feira o pedido de autorização para o uso urgente da vacina de reforço da covid-19, ajustada contra as subvariantes BA.4 e BA.5 da Ómicron, variante actual da covid-19.

O pedido, dirigido à agência reguladora do medicamento norte-americana (a Food and Drug Administration, ou FDA), é baseado em dados pré-clínicos para esta dose de reforço, que contém as subvariantes dominantes BA.4 e BA.5 juntamente com a variante original de coronavírus.

A apresentação do pedido também inclui dados de ensaios clínicos para o outro candidato a dose de reforço contra a subvariante BA.1, aponta a Moderna.

O anúncio acontece um dia depois de a Pfizer e a sua parceira alemã BioNTech solicitarem autorização nos EUA para a aprovação da vacina criada para atacar as subvariantes BA.4 e BA.5 da Ómicron.

A Pfizer afirmou ainda que terá doses disponíveis para envio imediato após a aprovação da entidade reguladora norte-americana.