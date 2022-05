Há uma nova linhagem da Ómicron dominante em Portugal. Qual é ela?

Há uma nova linhagem da variante Ómicron do vírus SARS-CoV-2 que já deverá ser dominante em Portugal – é a BA.5. Esta versão do coronavírus terá já ultrapassado os 50% das novas infecções no país, anunciou esta sexta-feira um investigador do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (Insa). Pensa-se que é mais transmissível e tem certas mutações que podem estar associadas a uma maior capacidade de o vírus infectar as nossas células, bem como de fugir ao sistema imunitário. Até agora, não há indicação que de cause formas mais graves da doença.