Escaladora iraniana que competiu sem hijab estará a caminho da prisão de Evin

Elnaz Rekab surgiu nos Campeonatos da Ásia no domingo com o cabelo à mostra, num sinal de apoio aos protestos que há um mês abalam o Irão.

Amigos e familiares de Elnaz Rekabi, ouvidos pelo serviço persa da BBC, afirmam que não conseguem contactar a atleta desde segunda-feira e a emissora britânica cita “fontes bem informadas” que dizem que o passaporte e o telemóvel da escaladora foram confiscados. “Descobrimos que Elnaz Rekabi está num avião com destino a Teerão, dois dias antes do planeado. Há preocupações sobre a sua segurança”, escreveu esta terça-feira no Twitter Rana Rahimpour, apresentadora da BBC internacional.

Foi precisamente no domingo que Rekabi entrou em competição em Seul, nos Campeonatos da Ásia, sem hijab, o lenço islâmico de uso obrigatório para todas as iranianas. Isto quando o seu país está mergulhado na maior contestação ao regime desde o Movimento Verde de 2009, com protestos desencadeados pela morte de Maha Amini, uma jovem de 22 anos, quando estava sob custódia da “polícia da moralidade”, após ser detida por alegadamente usar o seu hijab de forma incorrecta, deixando à vista parte do cabelo.

Num comunicado enviado à BBC, a embaixada iraniana em Seul diz que Rebaki deixou a Coreia do Sul esta terça-feira, a caminho de Teerão, depois do fim da competição de escalada. “A embaixada da República Islâmica do Irão na Coreia do Sul nega veementemente todas as notícias, mentiras e informações falsas sobre Elnaz Rekabi”, lê-se no mesmo comunicado.