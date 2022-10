Grande Rota da Madeira com extensão de 93 quilómetros será inaugurada no próximo ano

A Grande Rota permitirá à Madeira, já conhecida mundialmente pelas suas levadas e veredas, uma “diferenciação no mercado”.

A Madeira vai inaugurar no final do próximo ano a Grande Rota (GR), um percurso pedestre com extensão de 93 quilómetros que ligará os concelhos de Machico e Porto Moniz, atravessando todos os municípios da região, foi esta segunda-feira anunciado.

“Para diversificar a oferta turística nos percursos pedestres recomendados, o Governo Regional decidiu criar a Grande Rota. É um percurso pedestre que atravessa a ilha toda, desde o Porto Moniz até Machico”, indicou a secretária regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada.

Cerca de 60% da GR é constituída por percursos recomendados, sendo 40% deles novos trilhos que farão a ligação entre os caminhos já existentes.

Falando aos jornalistas à margem da apresentação da GR da Madeira, que representa um investimento de cerca de 400.000 euros, Susana Prada referiu que o percurso demora entre três e quatro dias a ser percorrido, dependendo da preparação física do caminhante.

“É uma oferta diferente, porque obriga a que quem vá fazer o percurso tenha de pernoitar na serra. Para isso, tanto pode fazê-lo acampando nos locais adequados, com autorização, como nos abrigos de montanha”, adiantou a governante.

Questionada pelos jornalistas, Susana Prada acrescentou que um dos objectivos da criação da Grande Rota da Madeira passa também pelo aumento da oferta e pela diminuição da carga nos percursos mais procurados.

“Pretende-se, ao disponibilizarmos mais percursos, aumentar a oferta e que os guias proporcionem aos seus clientes novos trilhos”, reforçou.

Actualmente, os 33 percursos recomendados da Madeira, que perfazem um total de 200 quilómetros, são pequenas rotas, sendo esta a primeira Grande Rota.

Uma Pequena Rota compreende uma extensão inferior a 30 quilómetros, que demora um dia ou menos a percorrer e está assinalada a vermelho e a amarelo, enquanto as grandes rotas implicam uma extensão superior a 30 quilómetros, mais de um dia a percorrer e são assinaladas a vermelho e branco.

À margem da sessão, o presidente da mesa de animação turística da Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF) considerou que a criação da GR “é uma maneira de diferenciação”.

“Somos conhecidos mundialmente pelas levadas, também pelas veredas. Uma Grande Rota permite uma diferenciação no mercado”, destacou Jonathan Rodrigues.