FMI avança para alívio da dívida da Somália

Uma missão do Fundo Monetário Internacional (FMI) decidiu esta segunda-feira continuar a ajudar a Somália a combater a crise alimentar, através do alívio da dívida face às reformas empreendidas.

“Embora a estabilidade política tenha melhorado desde as eleições de Maio de 2022, as perspectivas da Somália são obscurecidas pela seca persistente, o impacto da guerra da Rússia na Ucrânia e as preocupações de segurança”, resumiu num comunicado Laura Jaramillo, chefe da missão do FMI, após conversas com as autoridades somalis.

O próximo passo será a aprovação por parte do Conselho de Administração do FMI do acordo alcançado no final da missão.

Laura Jamarillo sublinhou que a Somália conseguiu preservar a estabilidade macroeconómica do país e prosseguir as reformas necessárias, apesar dos choques externos, respeitando assim as condições para obter ajuda internacional.

Mas o país da África Oriental precisa de ajuda urgente para combater a insegurança alimentar, insistiu a dirigente do FMI. “A ajuda humanitária em grande escala evitou uma situação ainda pior, mas as áreas mais afectadas continuam sob o controle do [grupo fundamentalista] Al-Shebab que está a dificultar a ajuda (...). O apoio contínuo dos parceiros internacionais é imperativo”, disse Jamarillo.

Em Fevereiro de 2020, observando o progresso nas reformas orçamentais, políticas, sociais e económicas, o FMI e o Banco Mundial anunciaram que a Somália agora era “elegível” para um programa conjunto para aliviar a dívida dos países mais pobres.

No mês seguinte, o Conselho de Administração do FMI aprovou um acordo de financiamento no valor de 395,5 milhões de dólares (402,2 milhões de euros), válido por três anos.

O Presidente da Somália, Hassan Sheikh Mohamud, declarou uma “guerra total” a 23 de Agosto para “eliminar” o Al-Shebab, cujos membros tinham antes apreendido um popular hotel em Mogadíscio durante 30 horas e matado 21 pessoas.

O Al-Shebab, um grupo filiado desde 2012 na rede Al-Qaida, realiza frequentemente ataques em Mogadíscio e em outras partes da Somália para derrubar o governo central - apoiado pela comunidade internacional - e estabelecer pela força um Estado islâmico (ultraconservador) de estilo Wahhabi. O grupo fundamentalista controla áreas rurais no centro e sul da Somália e também ataca países vizinhos como o Quénia e a Etiópia.

A Somália encontra-se em estado de guerra desde 1991, quando o ditador Mohamed Siad Barre foi derrubado, deixando o país sem um governo eficaz e nas mãos de milícias e senhores da guerra islâmicos.