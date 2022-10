Bruce Aylward: “Este será um Inverno muito importante para vermos o que acontece” com a covid-19

Conselheiro do director-geral da OMS esteve em Lisboa e falou com o PÚBLICO sobre a gestão da pandemia de covid-19 – uma fase em que diz que ainda estamos. Mas também não esqueceu outras possíveis ameaças. “Estejam preparados para a gripe”, assinalou.

Nos últimos dois anos, o mundo viveu assolado por uma pandemia. Ao mesmo tempo, foi conseguindo as ferramentas para a combater: testes, vacinas, medicamentos e formas de comportamento. “Contudo, as ferramentas não fazem nada se as pessoas não as usarem. Neste momento, esse é o grande desafio”, diz Bruce Aylward, conselheiro sénior do director-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS). Isso e saber qual será o impacto da covid-19 neste Inverno.