Como Costa mata aqueles que amou

Toda a gente mata aqueles que ama (ou amou) como no poema de Oscar Wilde? António Costa matou: dos “costistas” da primeira hora pouco sobra.

Era uma vez um homem que não era propriamente dado a ter relações de grande cumplicidade com o aparelho socialista: se a intuição política de António Costa era reconhecida por muitos dentro do partido, a verdade é que só um núcleo restrito de amigos políticos fidelíssimos defendiam a sua candidatura à liderança do partido desde – pode-se quase dizer – sempre.