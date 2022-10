Morreu Ruth Rita, a assistente de Herman José na Roda da Sorte

Ruth Rita, a manequim e ex-figura da televisão que se tornou conhecida por ser a assistente de Herman José no programa Roda da Sorte, ​da RTP1, morreu este sábado, vítima de cancro. A notícia foi partilhada pelo apresentador e humorista este domingo através de uma homenagem nas suas redes sociais.

“Soube agora mesmo pelo meu querido colega José Pedro Pais da partida da minha companheira de viagem da Roda da Sorte”, escreveu Herman José na sua conta do Instagram. “Fica um beijo de sentimentos à sua família e uma sentida homenagem à sua imensa gentileza e irrepreensível profissionalismo.”

Na publicação, o apresentador aproveitou para partilhar o último episódio do concurso em que aparece com Ruth Rita.

No Facebook, várias publicações de amigos de Ruth Rita dão conta que a manequim tinha sido diagnosticada com um cancro nos últimos meses. O velório terá lugar esta segunda-feira, 17 de Outubro, na Basílica da Estrela, em Lisboa.

A manequim Ruth Rita tornou-se conhecida pela sua participação na primeira edição da RTP do programa Roda da Sorte, uma adaptação do formato norte-americano Wheel of Fortune, que esteve no ar entre 1990 e 1994. Era apresentada por Herman José, com Ruth Rita como assistente e Cândido Mota como locutor. Mais tarde também participou no programa Com a Verdade M'Enganas, também na RTP.