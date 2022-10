CGTP contesta acordo de concertação social nas ruas e pede aumento do salário de 100 euros

Milhares de manifestantes percorreram ruas da baixa de Lisboa em protesto contra o aumento do custo de vida.

“Trabalhar e empobrecer é o que o acordo quer dizer”. A frase foi repetida inúmeras vezes pelos participantes da manifestação da CGTP, desta tarde em Lisboa. Seis dias depois da assinatura do acordo de rendimentos e competitividade entre Governo, patrões e a UGT – e que a CGTP recusou subscrever - a contestação ao compromisso saiu para as ruas e haveria de estar igualmente no discurso da secretária-geral, Isabel Camarinha.