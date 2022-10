Porta 65: Governo anunciou alargamento de limite que não existe

A verba do Porta 65 vai ser reforçada em 27%, para 31,3 milhões de euros. Mas, ao contrário do que foi anunciado pelo Governo, não haverá qualquer reforço do limite do apoio mensal a receber pelos beneficiários, até porque esse limite não existe.

O Porta 65 vai ser reforçado em cerca de 7 milhões de euros, devendo, assim, chegar a mais dois mil beneficiários no próximo ano. Mas, ao contrário do que chegou a ser anunciado pelo Governo, não haverá qualquer reforço de um limite do apoio mensal a receber pelos beneficiários – até porque esse limite, de acordo com as regras do programa actualmente em vigor, nunca existiu.