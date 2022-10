Viagens da Agência Abreu têm descontos até 60% durante um fim-de-semana

A oitava edição da Expo Abreu decorre a 22 e 23 de Outubro em “mais de 110 lojas do país” e no site da agência de viagens, além de estar presente em centros comerciais de Lisboa, Oeiras, Cascais, Almada, Porto, Matosinhos e Braga.

Com o mote “A viagem que nos une”, o catálogo da iniciativa promovida pela Agência Abreu já se encontra disponível para consulta e promete descontos que “podem chegar aos 60%”, anuncia a empresa em comunicado.

Em destaque, está já o próximo período de festas, com os mercados de Natal em diferentes cidades europeias ou o Ano Novo na Madeira ou “num destino tropical das Caraíbas ou Índico”. Com o Inverno à espreita, não faltam opções na neve mas também “dois dos produtos preferidos do cliente Abreu”: circuitos e cruzeiros, com destaque para o MSC Fantasia, que parte de Lisboa em Abril de 2023 para sete dias no Mediterrâneo com a presença de Tony Carreira a bordo para concertos e “acções-surpresa”.

“Para promover esta partida única, o próprio Tony Carreira vai estar presente em centros comerciais onde irá decorrer a Expo Abreu: 23 e 30 de Outubro, no Braga Parque e Marshopping Matosinhos, respectivamente; e 6 de Novembro no Fórum Almada”, informa o comunicado.

Já a Disneyland Paris estará em destaque no Braga Parque e no Oeiras Parque com “espaços temáticos dedicados aos mais pequenos”.