Máscara, certificado, Natal: a pandemia não apagou o espírito dos mercados de Hamburgo

É necessário usar máscara e apresentar o certificado de vacinação em algumas zonas dos mercados de Natal, mas o ambiente festivo, as decorações minuciosas, a iluminação colorida, as guloseimas, os grupos corais ou o vinho quente logo fazem esquecer a pandemia. Nos mercados de Hamburgo, o espírito natalício é um bálsamo de fantasia e (relativa) normalidade.

Sábado à tarde e o Rathausmarkt, frente à Câmara Municipal de Hamburgo, pulsa de vida. Entre cotoveladas e filas, casais, famílias com miúdos pequenos e grupos de amigos vão passeando entre as bancas coloridas, decoradas com grinaldas verdes, luzes e ornamentos de Natal. Aqui, vendem-se amêndoas cobertas de açúcar estaladiço, ali chocolates e bombons delicadamente enfeitados, acolá velas perfumadas, echarpes, objectos de madeira, louça de cerâmica, couros e, claro, decorações de Natal dos mais variados estilos e materiais.