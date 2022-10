Gerês: visita nocturna para ver chuva de estrelas, luas de Júpiter e anéis de Saturno

A Porta do Mezio, entrada no Parque Nacional da Peneda Gerês em Arcos de Valdevez, vai ter uma visita guiada nocturna para observar uma chuva de estrelas, as luas de Júpiter e os anéis de Saturno.

No dia 22 de Outubro, sábado, vai haver uma visita guiada nocturna na Porta do Mezio, uma das cinco entradas no Parque Nacional da Peneda Gerês, para observar a chuva de estrelas Orionidas, as luas de Júpiter e os anéis de Saturno.

“De olhos postos em Orionte, vamos procurar estrelas cadentes provenientes desta constelação e cuja origem dos meteoros é o cometa 1P/Halley”, detalha a Associação Regional de Desenvolvimento do Alto Lima (ARDAL), responsável pela gestão da Porta do Mezio, e da organização da iniciativa, em parceria com a Boreallis.

Num evento “especialmente pensado para desfrutar entre família e amigos”, os visitantes terão oportunidade de ficar a “compreender as fases do ciclo de vida das estrelas”, descobrir as “principais teorias físicas que regem o cosmos a grandes escalas”, e conhecer os nomes das estrelas e das constelações, assim como aprender a orientar-se através delas.

O programa inclui observação de estrelas e planetas com telescópio, acompanhamento técnico especializado por formador da área e monitores, mapa celeste individual e dicas de leitura, estando garantido seguro contra acidentes pessoais.

A iniciativa começa às 20h30, na Porta do Mezio, em Arcos de Valdevez, termina por volta das 24h. Custa 9,50€ por adulto e 5€ para crianças até aos 16 anos. A inscrição é obrigatória, aberta até 20 de Outubro (portadomezio@ardal.pt / 258 510 100).