Paulo José Miranda representa Portugal no Festival das Letras Europeias em Guadalajara

Portugal vai participar no Festival das Letras Europeias, com a presença do escritor Paulo José Miranda, que acontece no âmbito da Feira Internacional do Livro de Guadalajara, no México, que começa a 26 de Novembro, anunciou esta quinta-feira a organização.

Em comunicado, a organização da Feira do Livro de Guadalajara afirmou que nesta 12.ª edição do Festival das Letras Europeias estarão presentes em cinco mesas redondas “destacados autores” de Portugal, Países Baixos, Alemanha, França, Itália, Espanha, Hungria e Roménia.

Portugal vai estar representado pelo escritor Paulo José Miranda, de 57 anos, autor de romances como A Máquina do Mundo (2014) e Doença da Felicidade (2015), bem como de obras de poesia, teatro e de um volume de cartas, intitulado Todas as Cartas de Amor (2014).

Além de Paulo José Miranda participam os escritores Olga Grjasnowa, pela Alemanha, Clara Obligado, por Espanha, o senegalês Mohamed Mbougar Sarr, que reside em França, Krisztina Tóth, da Hungria, Nicola Lagioia, da Itália, Manon Uphoff, dos Países Baixos, e Ioana Gruia, da Roménia.

Algumas das obras destes autores, que participam em debates entre 27 de Novembro e 2 de Dezembro, serão publicadas em castelhano, no México, lê-se no mesmo comunicado.

O Festival das Letras Europeias conta “com a presença de mais de uma centena de autores”, e é organizado pela delegação da União Europeia no México, em colaboração com as embaixadas dos seus Estados-Membros e a organização da Feira.

Em 2018, Portugal foi o país “convidado de honra” do festival livreiro, que é o maior do género da América Latina. Já este ano, em Abril, no Dia Mundial do Livro, Guadalajara escolheu para a maratona de leitura em voz alta o romance Ensaio sobre a cegueira, de José Saramago, escritor que a feira vai homenagear, nesta edição, por ocasião do centenário do seu nascimento.