A crise do humanista Marcelo

Em qual Marcelo se deve acreditar? No que, terça-feira, afirmou: “Haver 400 casos [de pedofilia na Igreja Católica] não me parece que seja particularmente elevado, porque noutros países com horizontes mais pequenos houve milhares de casos”? Ou no Marcelo que horas depois, numa nota da Presidência, esclareceu que esse número “não parece particularmente elevado face à provável triste realidade, quer em Portugal, quer pelo mundo”?