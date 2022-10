Arábia Saudita vai enfrentar “consequências” pela redução de produção de petróleo, garante Biden

Em Julho, Joe Biden sentou-se com o líder de facto de um histórico aliado dos Estados Unidos, país que descrevera como “pária” na campanha para a presidência. “Estou a fazer tudo o que posso para aumentar a oferta de petróleo para os EUA”, admitiu o Presidente norte-americano depois da conversa com Mohammed bin Salman, que a CIA e o próprio Biden dizem considerar responsável pelo assassínio do jornalista Jamal Khashoggi, exilado em Washington. Biden vê agora Riad fazer exactamente o contrário do que pedira ao príncipe herdeiro saudita, com a OPEP a decidir cortar a produção de petróleo.