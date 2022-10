Está a chegar à RTP a Viagem a Portugal de Saramago pelo “olhar virgem” de Porchat

Andando e “sacaneando”, mas sempre “respeitoso”, o humorista brasileiro vai “por todas as cidades, por cada cantinho” visitados por Saramago no livro tornado série documental. Objectivo: mostrar “o que hoje é Portugal e o que um dia foi”. Tem estreia marcada para 22 de Outubro.

Na peugada de José Saramago, pelos sítios visitados e registados pelo Nobel no livro Viagem a Portugal (1981), Fábio Porchat foi provando “as mesmas comidas e até o mesmo vinho”. E, a julgar pelo excerto do episódio a que assistimos, até o mesmo bagaço – que não é cachaça, não, tendo em contas as caretas e a animada conversa com uma boneca, depois de um jogo de sueca.