Rendas antigas em risco de descongelamento em 2023. Quem fica desprotegido?

A equipa do PÚBLICO continua a desvendar pormenores da proposta do Governo para o Orçamento do Estado para 2023. Esta quarta-feira, noticiamos que o Governo abre a porta ao descongelamento de rendas antigas em 2023.

Neste P24, ouvimos a jornalista Rafaela Burd Relvas.

