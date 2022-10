“Maior intervenção de sempre no sector energético” destina-se às empresas

Os três mil milhões de euros que o Governo vai injectar nos sistemas de electricidade e gás destinam-se integralmente a proteger as empresas dos aumentos de preços da energia previstos para 2023.

“Trata-se da maior intervenção de sempre no sector energético”, anunciou esta terça-feira o Ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, explicando que estão em causa uma injecção de 2000 milhões de euros no sector eléctrico e outra de 1000 milhões para o sector do gás.

No total, estes três mil milhões de euros vão poder atacar a base do aumento da inflação que se tem verificado nos últimos meses, sustentou o ministro. “Ao interferirmos no preço do gás e da electricidade, estamos a interferir no pão e no leite”, referiu Duarte Cordeiro.

Ao intervir nos preços da energia de 2023 e reduzir os “aumentos brutais” dos custos de aquisição das empresas e industriais, o Governo espera poder “conter a propagação do aumento de preços” da energia de uma forma global.

O ministro explicou que, no caso da electricidade, os dois mil milhões de euros resultam de 500 milhões de euros de transferências do Fundo Ambiental a que se soma a receita da contribuição extraordinária sobre o sector energético (CESE); adicionalmente contribuem também os 1500 milhões de euros de “benefícios do sistema eléctrico”, Duarte Cordeiro detalhou que estão em causa valores associados a um contrato de aquisição de gás da Turbogás, empresa que beneficia de um contrato de aquisição de energia.

No caso dos apoios ao preço do gás, Duarte Cordeiro confirmou que os mil milhões de euros serão financiados por receitas do Orçamento do Estado.