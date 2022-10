Governo abre a porta ao descongelamento de rendas antigas em 2023

A suspensão da transição dos contratos de arrendamento antigos para o NRAU só está garantida até Maio do próximo ano. No OE 2023, não está incluída nova suspensão. Sem novas medidas, fica aberta a porta ao descongelamento.

A partir do próximo ano, se não for introduzida uma nova suspensão dos prazos, os contratos de arrendamento anteriores a 1990 poderão transitar para o actual regime de arrendamento e, consequentemente, ver as respectivas rendas actualizadas.