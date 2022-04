Governo avalia actualização de rendas antigas a partir de 2023

O Governo vai começar a avaliar as “medidas necessárias” para resolver a questão das rendas antigas a partir de meados do próximo ano. É o que se conclui dos prazos previstos no Orçamento do Estado para 2022, que define que o Observatório da Habitação e da Reabilitação Urbana deverá elaborar, até Maio de 2023, um relatório onde conste o número de famílias abrangidas por rendas antigas, bem como propostas para regular o mercado de arrendamento.