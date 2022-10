Quarta na TV: Samba, futebol e check-in no Hotel Portofino

CINEMA

Ladrões de Tuta e Meia

Cinemundo, 20h40

João e Cristiane são um casal de vigaristas que quer montar um último golpe: enganar um veterano do Ultramar que ganhou 190 milhões na lotaria. Para isso, João faz-se passar pelo filho perdido do vencedor. Só que eles não foram os únicos a ter esta ideia. Uma comédia dirigida por Hugo Diogo, com interpretações de Rui Unas, Leonor Seixas, Carlos Areia, Melânia Gomes, Vítor de Sousa, Guilherme Leite, Susana Cacela, Cândido Mota, Cristina Cavalinhos e Marcantonio Del Carlo.

Samba

AXN Movies, 21h10

Omar Sy e Charlotte Gainsbourg dão vida a esta comédia dramática sobre imigração e xenofobia em França, com argumento e realização de Olivier Nakache e Eric Toledano.

Samba é um imigrante senegalês que sonha fazer carreira como chef. Embora viva em Paris há mais de dez anos, nunca conseguiu a autorização de residência. Tem sobrevivido com biscates, enquanto tenta regularizar a sua situação. Um dia, é apanhado pela polícia e encaminhado para o serviço de estrangeiros e fronteiras para ser deportado. É então que conhece Alice, que há anos luta contra uma depressão e que trabalha como voluntária numa organização de apoio a imigrantes.

Zodiac

Hollywood, 21h30

Com Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo e Robert Downey Jr. no elenco e David Fincher atrás das câmaras, baseia-se na história real de um assassino em série que aterrorizou a baía de São Francisco. O rasto de códigos e cartas deixado pelo homem misterioso torna-se uma obsessão para homens cujas carreiras e vidas acabam por ser afectadas pelo caso.

Os Amantes Passageiros

Cinemundo, 22h30

Pedro Almodóvar escreve e dirige esta comédia passada a bordo de um avião. A viagem decorre normalmente, em direcção à Cidade do México, até ser detectada uma falha técnica na aeronave. Avizinha-se o pânico dos passageiros. Mas a tripulação, treinada para todas as situações de crise, mantém-se empenhada em tornar aquela viagem tão agradável quanto possível. Passageiros e tripulação acabam por se ligar de forma inesperada – confissões íntimas incluídas.

SÉRIE

Hotel Portofino

AXN White, 21h25

Estreia de uma série britânica de época, passada num hotel da riviera italiana, nos anos 1920. Centra-se em Bella Ainsworth (Natascha McElhone), à medida que navega a gestão do seu hotel e da sua vida pessoal, com a ascensão de Mussolini a compor o cenário. Para ver à quarta-feira.

DOCUMENTÁRIOS

Expedições ao Gelo Eterno

RTP2, 16h06

Estreia. Realizado por Gabriele Wengler, documenta o percurso de Alfred Wegener, geofísico alemão que, além de autor da teoria da deriva continental, era um meteorologista empenhado em investigar o clima. Numa das expedições, acabaria por perder a vida: morreu na Gronelândia, em 1930, ao regressar de uma viagem para entregar mantimentos a uma estação de pesquisa no gelo.

Nike’s Big Bet

TVCine Edition, 17h20

Em 2019, quando se encontrava nos Mundiais de atletismo, em Doha, o treinador Alberto Salazar foi suspenso, na sequência de uma investigação da Agência Norte-americana Antidopagem, por instigar os seus atletas ao consumo de substâncias dopantes, em parceria com o médico Jeffrey Brown. Salazar era o mentor do projecto Oregon, um grupo de treino de alto nível financiado pela Nike, entretanto, interrompido pela marca. Este documentário, escrito e dirigido por Paul Kemp, narra o caso que abalou o mundo do desporto.

12 de Outubro de 1972 – O Dia em que Perdemos o Medo

RTP2, 23h47

Estreia. Diana Andringa assina e dirige este trabalho sobre o impacto do assassinato de José Ribeiro Santos, que marcaria o ímpeto revolucionário estudantil anti-regime. Foi baleado por um agente da PIDE quando participava numa reunião de universitários contra a repressão.

DESPORTO

Futebol: Sporting x Marselha

TVI, 19h55

Directo. O Sporting recebe o Marselha num jogo a contar para a fase de grupos da Liga dos Campeões, depois de ter perdido com os franceses, na semana passada, por 4-1. O árbitro espanhol Alejandro Hernández dirige a partida.