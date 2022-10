Suspeito do rapto de Maddie acusado de vários crimes sexuais em Portugal

O alemão Christian B., suspeito do desaparecimento da criança britânica Maddie McCann e de outros menores, está a ser acusado na Alemanha por vários crimes sexuais cometidos em Portugal, avança o canal britânico de televisão Sky News e agência Reuters.

Os alegados crimes foram cometidos entre Dezembro de 2000 e Junho de 2017 e nenhum está relacionado com o desaparecimento de Madeleine McCann. Christian B. é acusado de espancar e violar três mulheres com 80, 14 e 20 anos e expor-se sexualmente a duas crianças de 10 e 11 anos numa praia e parque infantil em Portugal, respectivamente.

A Procuradoria de Braunschweig disse, em comunicado, que Christian B. é acusado de três crimes de violação e dois crimes de abuso sexual de crianças.

O suspeito, Christian B., está detido em Kiel, no Norte da Alemanha, por abuso sexual de menores e tráfico de droga. Em 2007, morava a escassos quilómetros do aldeamento turístico da Praia da Luz, no Algarve, onde Maddie McCann desapareceu.

O homem de 45 anos negou o envolvimento no caso Maddie, mas para a polícia alemã, Christian B é suspeito do homicídio da criança, que estava de férias com os pais e os outros dois irmãos gémeos em Portugal no momento do desaparecimento. Em 2020, os investigadores alemães descobriram roupas de criança numa caravana que pertencia ao suspeito e disseram estar na posse de discos que continham milhares de imagens de conteúdo pedófilo.

No âmbito do processo em que está a cumprir pena na Alemanha por outros crimes, o suspeito pediu para sair em liberdade condicional, mas o pedido tem sido rejeitado por influência da Procuradoria de Braunschweig, que acredita que Christian B. é a chave para o desaparecimento de Maddie e de outros menores na Alemanha. A investigação sobre o desaparecimento da criança britânica continua.