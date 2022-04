A procura de 15 anos por Maddie, a menina britânica que desapareceu no Algarve em 2007

Maddie desapareceu do apartamento turístico que a família alugou na Praia da Luz, no Algarve, em Maio de 2007, quando tinha 3 anos. Foi retirada do quarto onde dormia com mais dois irmãos. Esta quinta-feira, o Ministério Público de Faro constituiu arguido o cidadão alemão suspeito no caso do desaparecimento da menina.