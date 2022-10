Famílias juntam-se em caminhada pela saúde mental no domingo

O evento terá início às 10h30, no próximo domingo, no Belong (junto a PSP de Miraflores) e termina no Padrão dos Descobrimentos, em Lisboa, e a inscrição tem um custo de 4€ (gratuito até aos 12 anos).

O Belong – Instituto de Desenvolvimento e Saúde vai realizar no próximo domingo, dia 16 de Outubro, pelo segundo ano consecutivo, a Caminhada das Famílias pela Saúde Mental em Lisboa.

Na semana em que se assinala o Dia Mundial da Saúde Mental, o Belong – Instituto de Desenvolvimento e Saúde destaca que “esta caminhada tem o objectivo de sensibilizar para a importância das famílias promoverem actividades e rotinas de saúde mental e atenderem aos sinais de alerta bem como contribuir para que a saúde mental se torne um pilar inquestionável dos cuidados de saúde a que todos temos direito e acesso”.

“É urgente repensar as leis e medidas, é fundamental decidir de forma que a pessoa seja cuidada no seu todo e aceda a consulta de saúde mental da mesma forma que a de todas as outras especialidades”, acrescenta o comunicado.

O instituto destaca que Portugal está entre os três países europeus com maior índice de depressão e que, “no último ano, um em cada cinco portugueses descreveu sintomas intensos de ansiedade”, estimando-se que “todos os dias três pessoas decidam por termo à vida no nosso país”.

Como refere o médico Rui Ferreira Carvalho, em entrevista ao P3, cerca de um em cada sete jovens cumprem critérios diagnósticos para, pelo menos, uma perturbação mental. Por outro lado, menos de um terço de todos os jovens com perturbações mentais (e as suas famílias) procura ou tem acesso a cuidados de saúde mental.

Apesar de vários estudos demonstrarem um menor estigma em relação à saúde mental na camada mais jovem da população, ainda existem diversas barreiras ao acesso aos cuidados de saúde.

Em 2021, o Belong – Instituto de Desenvolvimento e Saúde juntou mais de 100 pessoas na caminhada pela saúde mental e, este ano, conta já com 150 inscritos.

O evento terá início às 10h30, no próximo domingo, no Belong (junto a PSP de Miraflores) e termina no Padrão dos Descobrimentos, em Lisboa, e a inscrição tem um custo de 4€ (gratuito até aos 12 anos).