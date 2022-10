Tinder: quando a saúde mental é um “swipe-right

2017. Foi no primeiro dia deste ano que Ana Abrantes decidiu criar uma conta no Tinder, uma das mais conhecidas aplicações de encontros online, que comemora agora dez anos. Acordou na casa de um amigo e, entre as várias e longas conversas de sofá sobre os planos para o ano que chegara, lembra-se de ter pensado: “Vamos ver no que dá”, graceja. “Tinha curiosidade. Tinha vindo de Erasmus e era um momento de muita liberdade associada”, explica Ana, que na altura queria explorar, pela primeira vez, a sua atracção por raparigas.